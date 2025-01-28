محافظ الجيزة يستعرض محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان 2025-2027

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، حيث تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السكانية في المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على أهمية القضية السكانية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية وتضعها في صدارة أولوياتها.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة تقييم الوضع الراهن للسكان وتحديد التحديات التي تواجه المحافظة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الزيادة السكانية غير المتوازنة تؤثر سلبًا على مؤشرات التنمية الاقتصادية وتقلل من نصيب الفرد من الدخل.

التوعية المجتمعية والتغيير السلوكي

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل وحدة السكان بالمحافظة وشركائها في المجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيرها الإيجابي على حياة الفرد والمجتمع.

وأكد المحافظ على أهمية تغيير العادات والتقاليد الخاطئة المتعلقة بالإنجاب، وتعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأسري وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة.

خطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان، محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان 2025-2027، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية في المحافظة من خلال مجموعة من الإجراءات، منها: خفض معدلات البطالة والأمية، الحد من التسرب من التعليم، ومكافحة عمل الأطفال، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

ويهدف الاجتماع الى متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتنمية السكانية في المحافظة، وتقييم الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط عمل مستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا الملف سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الجيزة.

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