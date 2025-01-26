الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يوجه بتدوير المعدات القديمة وتأمين الطرق وتطهير الترع

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة بتشكيل لجان لمراجعة كافة المعدات والسيارات والأجهزة قبل التكهين لبيان مدى إمكانية إصلاحها والاستفادة منها وإعادة استخدامها بعد تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها ترشيدا للنفقات ولدعم فرق العمل بكافة القطاعات لسرعة تنفيذ المهام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإشراف على أعمال إزالة العقارات 

كما حرص المحافظ على التأكيد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإشراف على أعمال إزالة العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة والمرور الدورى لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية لأعمال الإزالة وعلى رأسها الإزالة الهدم اليدوى لعدم الإضرار بالعقارات المحيطة ومراقبة الجهات المنفذة للأعمال لحين إتمام الإزالة.

وناقش المحافظ مع مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس مدينة كرداسة سبل تأمين حركة المواطنين من المارة والمركبات وتدعيم عناصر الأمان بعدد من القطاعات التى ورد بشأنها شكاوى من قبل المواطنين بسبب سرعة المركبات سواء بتركيب رادارات او مطبات صناعية وذلك بمحور المهندس شريف إسماعيل ( الطريق الأبيض سابقا ) بكرداسة وطريق مصر إسكندرية الصحراوى نطاق حى الهرم ومدينة ٦ أكتوبر لضمان سلامة المواطنين على أن يتم التنسيق مع الجهات  المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال الفنية بتلك القطاعات.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الرى بالتطهير الدورى للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولا بأول بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وكلف المحافظ رئيس مجلس إدارة الإعلانات بوضع آلية لمتابعة عملية تحصيل رسوم مقابل اللافتات الإعلامية بكل حى ومدينة ومطابقتها على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للنظافة والتجميل اعضاء المجلس التنفيذى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مطبات صناعية

مواد متعلقة

تحت شعار العمل المناخي والتحول الأخضر، وزارة البيئة تحتفل بيومها الوطني

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في الجيزة

ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية والأغنام ضد مرض الجلد العقدي والجدري بالجيزة غدا

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

السيسي يشدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

سيناريو وحيد يضمن لمصر صدارة مجموعتها في مونديال اليد

لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، السيسي يؤكد مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

حماس عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

مطالب برلمانية بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية