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حوادث

حبس مالك كيان تعليمي غير مرخص بتهمة النصب في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس مالك كيان تعليمى "دون ترخيص"، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


نصب على الدارسين


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية النيابة العامة

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