الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمى غير مرخص بمدينة نصر للنصب على الدارسين

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بمدينة نصر للنصب على الدراسين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط  كيان تعليمى "بدون ترخيص"، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بمدينة نصر.
 

نصب على الدراسين

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان  وأمكن ضبط ( المدير المسئول ) وعُثر بداخل الكيان  على  (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية بإسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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