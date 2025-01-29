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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية حول حريق مبنى الشهر العقاري في عين شمس

إخماد حريق، فيتو
إخماد حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس أنه لا توجد شبهة جنائية حول حريق اندلع داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بمنطقة عين شمس دون وقوع أى إصابات.

حريق الشهر العقاري الجديد بعين شمس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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يابة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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