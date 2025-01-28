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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مبنى الشهر العقاري في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 أمرت  نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مبنى الشهر العقاري الجديد نشب به حريق بمنطقة عين شمس دون وقوع أى إصابات، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حريق الشهر العقاري الجديد بعين شمس

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة

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