الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

محاكمة 7 أشخاص بتهمة قتل شقيقتهم صعقا بالكهرباء في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية جلسة محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم لشكهم في سلوكها بمنطقة المرج. 

 
وجاء في أمر الإحالة إن المتهمين وعددهم 7 أشخاص قتلوا شقيقتهم مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، تأججت علي أثرها نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وأضاف أمر الإحالة إن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليها إلى مسكن أحدهم، أعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.


وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفاة وجود غرغرينا جافة مع فصل الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة المرج مصلحة الطب الشرعي

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