الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 ببداية التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29  يناير 2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.


وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.13 جنيها للشراء و50.26 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.17 جنيها للشراء و50.27 جنيها للبيع.

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

حركة تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

حيث أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

تراجع جديد، سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

جدير بالذكر أن أسعار الصرف تختلف بين البنوك حسب التوجهات المالية لكل بنك كما أن هناك فارقًا بين سعر الشراء، الذي يمثل السعر الذي يدفعه البنك لشراء الدولار، وسعر البيع، وهو السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعملاء، كما ان سعر الدولار يعتبر عاملًا مؤثرًا على العديد من الجوانب الاقتصادية في مصر، مثل أسعار السلع المستوردة، تكاليف الإنتاج، والسيولة النقدية لذلك، يُتابَع باهتمام كبير من قِبَل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

 

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