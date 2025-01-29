مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بترحيل سيلينا جوميز.. والنجمة ترد

ردت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، على المرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي سام باركر، الذي دعا إلى "ترحيلها"، بعد الفيديو الذس نشرته، وهاجمت فيه سياسية ترامب تجاه المهاجرين.

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية استوري انستجرام، قائلا:"أوه السيد باركر، السيد باركر.. شكرًا على الضحك والتهديد".

انفجرت النجمة سيلينا جوميز، في البكاء أثناء حديثها عن الأشخاص المتأثرين بسياسة الترحيل، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهرت سيلينا جوميز في مقطع فيديو عاطفي نُشر عبر خاصية “انستجرام استوري”، وهي تبكي ومنهارة بسبب عمليات الترحيل الجماعي التي تحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تسببت في حالة من الذعر والخوف طغت على المجتمع.

وقالت سيلينا،"كل شعبي يتعرضون للهجوم، الأطفال.. لا أفهم.. أنا آسفة للغاية، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء ولكنني لا أستطيع.. لا أعرف ماذا أفعل.. سأحاول كل شيء، أعدكم بذلك".

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وفاجأت النجمة سيلينا جوميز، الجميع منذ ساعات، بالإعلان عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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