أصغر مليارديرة في الولايات المتحدة، "سيلينا جوميز" طفلة هوليوود المدللة

سيلينا جوميز، تعد النجمة سيلينا جوميز، من أكثر النجمات شعبية في هوليوود، بل والعالم أجمع، فهي تملك لقب أكثر امرأة متابعة على “انستجرام” بـ423 مليون متابع.

اكتسبت سيلينا جوميز، شعبيتها منذ الصغر، بعد أن تم اختيارها لتكون بطلة لأحد مسلسلات ديزني، وأشهرها “Wizards Beyond Waverly Place”، وهو المسلسل الذي أدخلها قلوب المشاهدين، ومن وقتها لم تخرج سيلينا من قلوب معجبيها، الذين دائما ما يساندونها، سواء في حياتها المهنية أو العاطفية.

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وفاجأت النجمة سيلينا جوميز، الجميع منذ ساعات، بالإعلان عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

وبرهن الجمهور، علي مساندته لنجمتهم سيلينا جوميز، أكثر من مرة، فهم السبب في جعلها تدخل قائمة المليارديرات، حيث قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

سيلينا جوميز قدوة للفتيات

وتحدثت النجمة الأمريكية عن كونها نجمة ذات شعبية كبيرة، وقدوة للفتيات، موضحة أنها لا تشعر أنها قدوة بل صديقة لهم قائلة في تصريحات صحفية:"أنا لست قدوة.. أنظر إلى شخص مثل بيونسيه، وأنا مندهشة، يسقط فكي…كل جزء منها لا تشوبه شائبة، وهو جميل جدًا.. ذهبت إلى عرضها الأخير، وكنت في حالة اندهاش، لكنني لست كذلك، ولا بأس بذلك، وأنا سخيفة بعض الشيء، ولكني أيضًا أحب أن أكون مثيرًة وممتعًة، وأريد أيضًا أن أفعل الخير مع الوقت الذي أقضيه هنا.. نحن بحاجة إلى أشخاص أكثر مثل بيونسيه، وأديل، لكنني سعيدة لكوني أفضل صديق للفتيات".

شركة سيلينا جوميز تعلن تبرعها لفلسطين ونجمة داود

كما تحرص سيلينا جوميز ، علي المشاركة في القضايا الهامة، فأعلنت شركة Rare Beauty، التابعة للنجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان غزة.

كما أعلنت عن الشركة عن تبرعها، لمنظمة "IDF"- داود الحمراء، وهي منظمة وطنية تخدم جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو ما يعني أن التبرع، سيذهب مباشرة للجيش الإسرائيلي، وخدمة الطوارئ الطبية، ومنظمة الدم الوطنية الإسرائيلية (نجمة ديفيد أدوم).

سيلينا جوميز: سأعتزل الغناء قريبًا

وصدمت النجمة سيلينا جوميز، جمهورها، بعد أن اعلنت أن ألبومها القادم، سيكون على الأرجح الأخير لها، وذلك لرغبتها في اعتزال الغناء.

وكشفت سيلينا جوميز، عن نيتها لاعتزال الغناء قريبًا، للتركيز على التمثيل، وشركة التجميل الخاصة بها، والعمل الخيري.

وقالت جوميز في تصريحات صحفية: "أردت أن أكون ممثلة، ولم أكن أنوي قطُّ أن أكون مغنية بدوام كامل... لا أعتقد أنني أفضل أن أكون مغنية، ولكني أعرف كيف أروي القصص، وأحب أن أكون قادرةً على تأليف الأغاني".

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