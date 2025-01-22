موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد

ليدي جاجا ، بدأ الموقع الإلكتروني الخاص بالمغنية الشهيرة ليدي جاجا، في العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد، في 27 يناير الجاري.

ليدي جاجا تتعاون مع بيجي جو

وذكرت تقارير صحفية، أن ليدي جاجا، تعاونت مع، بيجي جو، في إنتاج أغنيتين خلال جلسات عمل جمعت بينهم في عام 2023.

وأوضحت التقارير، أن الأغنية الأولى مع جوقة جذابة، والأغنية الثانية أكثر صقلًا، وروحانية، وسريالية، مع إيقاعات أخف وأوتار سماوية.

وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جاجا ستستخدم أي من الأغنيتين في ألبومها الجديد، أم أن بيجي جو ستستخدمها في مشروع منفصل خاص بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.