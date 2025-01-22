الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

ليدي جاجا، بدأ الموقع الإلكتروني الخاص بالمغنية الشهيرة ليدي جاجا، في العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد، في 27 يناير الجاري.

ليدي جاجا تتعاون مع بيجي جو

 وذكرت تقارير صحفية، أن ليدي جاجا، تعاونت مع، بيجي جو، في إنتاج أغنيتين خلال جلسات عمل جمعت بينهم في عام 2023.

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وأوضحت التقارير، أن الأغنية الأولى مع جوقة جذابة، والأغنية الثانية أكثر صقلًا، وروحانية، وسريالية، مع إيقاعات أخف وأوتار سماوية.

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وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جاجا ستستخدم أي من الأغنيتين في ألبومها الجديد، أم أن بيجي جو ستستخدمها في مشروع منفصل خاص بها.

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