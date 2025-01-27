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ثقافة وفنون

The Sun: الجرامي تفاوض ليدي جاجا وبرونو مارس لتقديم فقرة غنائية خلال الحفل

ليدي جاجا وبرونو
ليدي جاجا وبرونو مارس، فيتو

كشف تقرير لموقع The Sun، أن إدارة الجرامي تجري مفاوضات مع كلا من النجمة ليدي جاجا، والمغني الشهير برونو مارس، لتقديم فقرة غنائية خلال الحفل المقبل، والمقرر إقامته في ٢ فبراير ٢٠٢٥.

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 وشكرت المغنية الشهيرة، ليدي جاجا، الجمهور، بعد إعلان ترشيحها للفوز بجائزتين خلال حفل الجرامي القادم. 

ونشرت ليدي جاجا صورة لها مع برونو مارس، عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق:"أنا ممتنة جدًا لترشيحنا لجائزة جرامي مرتين..بفضل معجبينا الرائعين، نحن محظوظون جدًا لترشيحنا لجائزة أغنية العام وأفضل تسجيل ثنائي بوب لأغنية Die With A Smile".

 

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