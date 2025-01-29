بعد طريقة خروجه من الهلال، سانتوس يكرم نيمار بمنحه قميص "الملك"

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من نادي الهلال السعودي.

انضمام نيمار إلى سانتوس في صفقة انتقال حر



وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن الهلال الاثنين الماضي فسخ تعاقده مع اللاعب، مما أتاح لنيمار الانضمام إلى سانتوس في صفقة انتقال حر.

قميص الملك

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نيمار سيحظى بشرف ارتداء القميص رقم 10، الذي كان يرتديه أسطورة النادي الراحل بيليه، وذلك تكريما لإرث "الملك" وتاريخه العريق مع الفريق.

يذكر أن نيمار قد ارتدى القميص رقم 11 خلال فترته الأولى مع سانتوس، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013.

عقد نيمار مع سانتوس

ووفقا للتقارير، فإن عقد نيمار مع سانتوس سيستمر لمدة 6 أشهر فقط، حيث يطمح اللاعب إلى العودة إلى الدوريات الأوروبية بداية من الموسم المقبل.

ولعب نيمار في صفوف فريق برشلونة في بداية رحلته الأوروبية ما بين عامي 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ودافع عن ألوانه لست سنوات من 2017 إلى 2023.

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