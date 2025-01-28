الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

نيمار يودع جماهير الهلال السعودي برسالة مؤثرة

نيمار
نيمار

ودع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي السابق، جماهير الزعيم بعد الإعلان عن رحيله رسميا عن الفريق بعد موسم واحد من انضمامه للنادي.

نيمار يودع جماهير الهلال

وكتب نيمار في رسالة عبر حسابه بموقع انستجرام: “إلى الجميع في الهلال إلى المعجبين شكرًا لكم”

وأضاف: “أعطيت كل شيء للعب وأتمنى أن نستمتع بأوقات أفضل في الملعب معًا.. إلى السعودية شكرا لكم على إعطائي أنا وعائلتي منزلا جديدًا وتجارب جديدة هنا”

وأكمل نيمار: “أعرف الآن السعودية ولدي أصدقاء مدى الحياة لطالما شعرت بالحب باللعبة سأتابع الرحلة إلى الأمام وبلد نحو عام 2034 وسيكون مستقبل السعودية مذهلًا ستحدث أشياء خاصة وسأدعم هذا البلد دائمًا وسأبقى داعمًا ومتابعًا للهلال ”.

 

 

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