الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى التى سجلت خلال شهر يناير الجارى، أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام

وأرجعت السبب في ذلك إلى سيطرة مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، موضحة أن المعتاد تسجيل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة خلال شهر يناير من 17:19 درجة مئوية ,أما فى يناير هذا العام فدرجات الحرارة العظمى كانت تترواح من 20: 22   درجة مئوية.

 

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الأرصاد  الجوية: درجات الحرارة يناير الجارى أعلى من الطبيعى

 

وأوضحت منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن خلال فترات الليل خلال يناير الجارى شهدت برودة وذلك لتأثرنا بكتل صحراوية والتى تكون دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا، لافتة إلى أن  درجات الحرارة الصغرى لشهريناير الجارى أعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت من العام،  فالقاهرة  ترواحت من 10: 11درجة مئوية، أما شمال الصعيد سجل من 6:10 درجات مئوية، فى حين أن درجة الحرارة كانت تقل عن 5 درجات وتتعرض لموجات صقيع.

ولفتت إلى أن الشتاء حتى الآن لم نتعرض لموجات برد قارسة وكانت حالات عدم الاستقرار  فى الأحوال الجوية سريعة وليست شديدة، مشيرة إلى أنه مازال شهران فى فصل الشتاء، ومن الوارد حدوث حالة من التقلبات الجوية العاصفة أو موجة صقيع، موضحة أن شهر فبراير ذروة فصل الشتاء.

 

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