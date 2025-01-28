الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

استعدادات خاصة بالموانئ بسبب حالة الطقس والأولوية لسفن المواد الغذائية

موانئ
موانئ

 أعلن قطاع  النقل البحري، العمل بخطط الطوارئ لمواجهة طقس اليوم الثلاثاء وعدم استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالموانئ حسب توقعات الأرصاد الجوية. 


إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

 وشدد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على كافة الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحرى بسرعة التنسيق مع كافة الخطوط الملاحية ومالكي السفن للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

 

وأكد إسماعيل أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق الموانئ وإيقاف الملاحة بأى ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وكانت موانئ البحر الأحمر قررت إغلاق  ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. 

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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الاحوال الجوية إجراءات طوارئ الخطوط الملاحية التدابير الاحترازية
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