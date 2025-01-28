الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تؤكد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

صرح فرحان حق نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تلقت رسالة من أمريكا تخطرها بالانسحاب  من اتفاقية باريس للمناخ في يناير 2026.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال حق، ردًّا على طلب تأكيد استلام الرسالة من واشنطن مع الإشعار ذي الصلة: "أؤكد أننا تلقينا الرسالة الأمريكية".

 

اتفاقية باريس للمناخ

اعتمدت اتفاقية باريس للمناخ في 12 ديسمبر 2015، في ختام المؤتمر الحادي والعشرين للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في باريس.      

ووقع على الاتفاقية 175 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا. انسحبت حكومة الولايات المتحدة رسميا من الاتفاقية في 4 نوفمبر 2019.

 

ترامب يعلن سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

وبعد تولي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن منصبه، عادت البلاد للانضمام إلى الاتفاقية في 19 فبراير 2021.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ساعات من توليه منصبه في يناير 2025، أعلن سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

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