منتخب كرة اليد يصطدم بإسبانيا في قرعة بطولة العالم للشباب

كرة اليد، أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا والسعودية والبحرين.

قرعة بطولة العالم لكرة اليد شباب

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو المقبل، في بولندا.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج وبولندا وسلوفينيا وأوروجواي.

المجموعة الثانية: النمسا والمجر والأرجنتين والبرازيل.

المجموعة الثالثة: السويد واليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الرابعة: البرتغال وكرواتيا والجزائر والفائز بكأس إنتركونتيننتال لكرة اليد.

المجموعة الخامسة: الدنمارك وفرنسا والمغرب والمكسيك.

المجموعة السادسة: أيسلندا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

المجموعة السابعة: ألمانيا وتونس وصربيا وسويسرا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

تصنيف منتخبات بطولة العالم للشباب

وكان قد تم تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة، حيث جاء منتخب مصر في التصنيف الثاني إلى جانب منتخبات فرنسا، كرواتيا، مقدونيا، اليابان، تونس، المجر، وبولندا المستضيفة.

بينما شمل التصنيف الأول منتخبات البرتغال، إسبانيا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، النمسا، أيسلندا، والنرويج.

أما التصنيف الثالث فضم منتخبات الأرجنتين، صربيا، سلوفينيا، كوريا، رومانيا، الجزائر، المغرب، والبحرين.

فيما ضم التصنيف الرابع منتخبات السعودية، البرازيل، سويسرا، أمريكا، المكسيك، أوروجواي، نيوزيلندا، بالإضافة إلى منتخب إضافي لم يُحدد بعد.

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