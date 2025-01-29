الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمود عاشور: أقسم بالله نجلي لم يدخل غرفة الفار بمباراة الأهلي وبيراميدز

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود عاشور، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حدث تواصل مع الحكم الدولي محمود عاشور، حكم تقنية الفار، في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "فريق الإعداد تواصل مع محمود عاشور، وأقسم بأن نجله لم يتواجد معه في غرفة الفار كما تردد".

وتابع: "محمود عاشور، أكد أن نجله كان يتواجد في مقصورة الصحفيين، ولم يتواجد في غرفة الفار، وطالب بأن من يملك صورة أن يظهرها".

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز للجنة الحكام

أحالت رابطة الأندية المحترفة، الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

 

مباراة الأهلي وبيراميدز 

وأرسل بيراميدز شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

وأوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط ولجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود عاشور غرفة الفار رابطة الأندية المحترفة مباراة الأهلي وبيراميدز بيراميدز أحمد زاهر الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام

مواد متعلقة

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد حكم الـ VAR محمود عاشور لاتحاد الكرة

شبانة: جدو أهان محمود عاشور وهذا ليس من حقه

رابطة الأندية توقف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز لنهاية الدور الأول

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق
ads

الأكثر قراءة

حسام الزناتي يفجر مفاجأة بشأن أزمة جراديشار ويحمل اتحاد الكرة المسؤولية

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

بث مباشر، مباراة مصر وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

ضررها يطول مصر، عاصفة غضب من قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية

مفاجأة صادمة، أدوية شراب الأطفال تفسد بعد فتحها دون النظر إلى تاريخ الإنتاج

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يخسر من فرنسا ويودع المونديال

منوعات

المزيد

غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

الليمون يتراجع 3 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية