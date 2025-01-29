محمود عاشور: أقسم بالله نجلي لم يدخل غرفة الفار بمباراة الأهلي وبيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حدث تواصل مع الحكم الدولي محمود عاشور، حكم تقنية الفار، في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "فريق الإعداد تواصل مع محمود عاشور، وأقسم بأن نجله لم يتواجد معه في غرفة الفار كما تردد".

وتابع: "محمود عاشور، أكد أن نجله كان يتواجد في مقصورة الصحفيين، ولم يتواجد في غرفة الفار، وطالب بأن من يملك صورة أن يظهرها".

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز للجنة الحكام

أحالت رابطة الأندية المحترفة، الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وأرسل بيراميدز شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

وأوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط ولجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.

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