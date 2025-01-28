شبانة: جدو أهان محمود عاشور وهذا ليس من حقه

انتقد الإعلامي محمد شبانة, هجوم محمد ناجدي جدو، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على الحكم محمود عاشور.

مباراة بيراميدز والأهلي

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني:" جدو مدرب بيراميدز، هاجم محمود عاشور، وليس من حقه إهانته واتهامه في ضميره وأنه مش فاهم".



وتابع" دي مش شخصية محمد ناجي جدو، ولا أعرف هل حد وجه لقول ذلك، ومحمود عاشور افضل حكم على تقنية الفار في إفريقيا".



وواصل:" بيراميدز، عامل حالة في الدوري المصري، وأشعل المنافسة، وهذا ليس معناه أن يهاجم المدرب الحكم، وهناك تحول في شخصية جدو، ويجب أن يلتزم بالأداب العامة، وعلى اتحاد الكرة اتخذا قرارات حاسمة في هذه الأمور، من أجل المحافظمة على منظومة التحكيم".



وأردف:" من حقك أن تنتقد وتقول أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب، ولكن لا يصل ذلك للتطاول على الحكم، وكان على جدو أن يعمل حساب جماهير الأهلي، خاصة وأنه كان أحد نجوم الفريق في وقت سابق".



وأكمل:" بيان بيراميدز أصدر بيان وهو ليس فيه أي تطاول أو ألفاظ خارجة، واحتج على التحكيم".

الأهلي يتعادل مع بيراميدز

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إلغاء مؤتمر مارسيل كولر

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي، طالب مراقب المباراة الصحفيين المتواجدين عدم التطرق في الحديث عن الحالات التحكيمية خلال أحداث اللقاء.

ليقابل طلب مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالرفض من جانب الصحفيين، ويظل مراقب المباراة متمسكا بطلبه، وعلى إثر ذلك تم إلغاء المؤتمر دون توجيه أي أسئلة لمدرب الأهلي.

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