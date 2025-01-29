الأربعاء 29 يناير 2025
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رياضة

شبانة: الأهلي والزمالك يتمسكون بخبير أجنبي للتحكيم واتحاد الكرة يماطل

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي الأهلي والزمالك مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة للاستفسار منه عن مستجدات التعاقد مع خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام وتطوير منظومة التحكيم في الموسم الحالي.

 

الأهلي والزمالك يتمسكون بخبير أجنبي للتحكيم

وأوضح شبانة: "الأهلي والزمالك طالبا بخبير أجنبي، والاثنان لا يثقان بالمصريين، وحتى الآن اتحاد الكرة يماطل في حسم ملف الخبير الأجنبي للجنة الحكام".

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو
لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

سبب هجوم جماهير الزمالك على حسين لبيب

وشدد: "حسين لبيب، تعرض للهجوم في مباراة الجونة أمس، من قبل الجمهور بسبب تأخر الصفقات، وقلنا إن لبيب غادر المباراة، ولكن أحمد سالم المتحدث الرسمي أكد أنه لم يغادر الملعب".

الدنيا هديت على الخطيب بعد الصفقات الأخيرة

وواصل: "الجماهير كانت غاضبة من الخطيب قبل إبرام الصفقات، ولكن الدنيا هديت حاليًّا بعد ضم الصفقات، سواء في يناير أو في الصيف بعد ضم تريزيجيه".

وأردف: "الأهلي أصدر بيانًا بسبب تأخر الخلود السعودي في تسديد مستحقات أليو ديانج، رغم أن رحيل اللاعب أثر على خط وسط الأهلي".

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اتحاد الكرة الأهلي الزمالك هاني ابو ريدة لجنة الحكام حسين لبيب

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