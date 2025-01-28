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رياضة

المتحدث الرسمي للزمالك يكشف حقيقة مغادرة حسين لبيب مباراة الجونة

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة مغادرة حسين لبيب رئيس النادي مباراة الجونة بالأمس بسبب انتقاد الجماهير له. 

وقال المتحدث الرسمي عبر حسابه: لا صحة لما تردد في بعض البرامج الرياضية عن مغادرة كابتن حسين لبيب للمقصورة بسبب هتافات الجماهير 

 

 

وتابع: رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك يقدر جميع انفعالات عاشقي الفانلة البيضاء وحرصهم علي رؤية الفريق علي منصات التتويج،و يعدهم بالعمل جاهدا علي تلبية رغباتهم وتحقيق طموحاتهم في دعم استقرار الفريق وتطويره فنيا في ظل أقصى الإمكانيات المتاحة زمنيا وماديا 


واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته أن  المجلس يهيب بمقدمي البرامج الرياضية تحري الدقة فيما يرددونه وعدم الانسياق وراء الشائعات كي لا يفقدون المصداقية لدى الجماهير.

لقاء الزمالك وبيراميدز 

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني  في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما لقي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

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