حسام الزناتي يفجر مفاجأة بشأن أزمة جراديشار ويحمل اتحاد الكرة المسؤولية

جراديشار، أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، هو المخطئ في أزمة قيد السلوفيني جراديشار.

اللاعب ما زال مسجل في فريقه السابق

وقال الزناتي، في تصريحات تليفزيونية: "كان عندي معلومة عن أزمة جراديشار، ورأيت عقب المباراة على نظام التسجيل أن اللاعب مازال مسجل في فريقه السابق".

موعد وصول بطاقة جراديشار لاتحاد الكرة

وتابع: "لا يفرق معي الأهلي أو بيراميدز، والأهم عندي هو معالجة الأمر، وبطاقة جراديشار وصلت يوم 24 يناير، قبل مباراة الأهلي وبيراميدز، ولكنه تم قبولها بعد المباراة، وأتحدى أي شخص في العالم أن يثبت عكس ذلك".

الأهلي ليس طرف في الأزمة

وأوضح: "الأهلي ليس طرف في الأزمة، والأمر خاص باتحاد الكرة، والنادي الذي قام بشراء اللاعب يدخل على السيستم ويرفق العقد، والنادي البايع يدخل أيضًا ويؤكد على المعلومات ويرسل البطاقة، واتحاد الكرة هو من يقبل البطاقة".

اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية

وشدد: "هذا الأمر متواجد في اتحاد الكرة منذ سنوات، والبطاقة تصل ويتم قبولها بعد فترة، والأمر يأخذ ثواني في قبولها، والبطاقة لم يتم قبولها في اتحاد الكرة إلا بعد المباراة".

جراديشار، فيتو

بيراميدز لن يحصل على نقاط المباراة

وأكمل: "بيراميدز لن يحصل على نقاط مباراة الأهلي، لأن اللاعب صدر له كارنيه من الاتحاد، والخطأ الأكبر يقع على اتحاد الكرة واللاعب ليس طرف في الأزمة".

وأردف: "أي شخص يمتلك حساب على نظام tms قادر على الدخول على السيستم ومعرفة بطاقة اللاعب تتواجد في أي اتحاد، ولكن لا يعرف متى تم إرسالها أم تم قبولها".

الفيفا ليس طرف في الأزمة

وواصل: "فيفا ليس طرف في الأزمة، وسيتم اللجوء لرابطة الأندية، واتحاد الكرة أصدر كارنيه اللاعب واتحاد الكرة هو من أخطئ، بعد إصدار كارنيه اللاعب قبل قبول بطاقته الدولية على السيستم، وسيتم اللجوء للائحة المسابقة، والتي تنص على أن اللاعب الذي يمتلك كارنية يكون قيده سليم".

وزاد: "فيفا أقصى شيء يستيطيع فعله هو تحويل اتحاد الكرة للجنة الانضباط وتغريمه 30 ألف فرانك، وبيراميدز من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في نهاية الأمر".

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