مصرع بقال على يد مريض نفسي في قنا

لفظ بقال أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصاباته بطعنات بآلة حادة، على يد مريض نفسي، في قرية حجازة قبلي، مركز قوص، بمحافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الإثنين الماضي عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بإصابة بقال طعنًا بآلة حادة داخل محل في قرية حجازة قبلي التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة إبراهيم.م.خ، يبلغ من العمر 60 عامًا، بـ4 طعنات بآلة حادة سكين على يد مهتز نفسيًا يُدعى ي.م، أصيب أيضًا خلال التعدي على المجني عليه، حيث اقتحم عليه محل البقالة خلال عمله في قرية حجازة قبلي مركز قوص، جرى نقل المصاب إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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