الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

مصرع شاب بطلقات نارية على يد ابن خاله في قنا

فيتو
فيتو

لقي شاب مصرعه، بطلقات نارية على يد ابن خاله بتحريض من خاله الآخر، بسبب خلافات سابقة بنجع العروبة بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت بلاغا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمقتل إسماعيل.أ.م، يبلغ من العمر 19 عاما، بطلقات نارية بنجع العروبة بقرية البراهمة بمركز قفط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهمين في الواقعة خال المجني عليه أبوبكر.ع.أ، وابن شقيقه محمد.أ.ع.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حصل على حكم بالسجن 6 أشهر ضد خاله ـ المتهم الأول ـ لقيامه بالتعدي بالضرب على شقيقه الأصغر، فقرر المتهم الأول الاستعانة بابن شقيقه ـ المتهم الثاني ـ للانتقام منه وقتله، فاستدرجاه إلى إحدى المناطق وأطلق عليه المتهم الثاني النيران أودت بحياته.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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