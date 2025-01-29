ذكرى رسول المحبة، القديس بروخورس مسيرة إيمان وكرازة خالدة

تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة القديس بروخورس، أحد السبعين رسولًا الذين اختارهم السيد المسيح ليكونوا من أوائل خدام كلمته المباركة.

قصة حياة القديس بروخورس

القديس بروخورس ليس مجرد اسم في تاريخ الكنيسة، بل رمز للإيمان والخدمة المخلصة. كان واحدًا من الشمامسة السبعة الذين اختارهم الرسل بحكمة وإرشاد الروح القدس، ليحملوا مشعل الخدمة وسط الكنيسة الناشئة.

ينحدر القديس بروخورس من عائلة قريبة من القديس إسطفانوس، رئيس الشمامسة وأول الشهداء. وبرزت حياته كخادم مخلص، حيث رافق القديس يوحنا اللاهوتي في رحلاته التبشيرية، مشاركًا في نشر نور الإيمان المسيحي في أرجاء متعددة.

وفي خطوة مليئة بالمسؤولية، عُيّن القديس بروخورس أسقفًا على مدينة نيقوميدية. حمل الصليب بقلب شجاع، فبشر أهلها برسالة المسيح وعمّد العديد من المؤمنين الجدد. ولم تكن حياته خالية من التحديات؛ فقد واجه ضيقات شديدة بسبب خدمته وكرازته، لكنه استمر في عمله بفرح وإيمان حتى أكمل سعيه الصالح، لينتقل بسلام إلى المجد السماوي.

إرث خالد

تمثل حياة القديس بروخورس دعوة مستمرة للكنيسة وأبنائها للسير على درب الإيمان والعمل المخلص. فبينما تحيي الكنيسة ذكراه، تتجدد رسالة المحبة والخدمة التي عاشها، ليبقى اسمه منارة مضيئة في سماء الكنيسة وعبر الأجيال.

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