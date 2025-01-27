الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يعيد الانتشار ويوجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 توجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتواصل حيث أنه يعيد انتشاره، مطالبا إياهم بـ الانتظار وعدم السماح لحزب الله باستغلالهم.

 

الاحتلال يعيد انتشار ويوجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان

 وقال الجيش في بيان: "أعاد جيش الاحتلال انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملا ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".

 

الاحتلال يسعى عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قواته ميدانيا

 وأكد أن "تنفيذ الاتفاق يتواصل حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من اعادة ترسيخ قوته ميدانيا".

وأضاف: "حزب الله كعادته يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية ويحاول من خلال أبواقه تسخين الوضع وذلك رغم كونه السبب الرئيسي في تدمير الجنوب، مشددا على أنه "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي جنوب لبنان  بالانتظار، وعدم السماح لحزب الله بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان، مشيرا إلى أنه  حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نشرت سابقا سارية المفعول.

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