الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

الأونروا: تداعيات خطيرة لخروج الوكالة على مستقبل 60 ألف طالب فلسطيني

الأونروا
الأونروا

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية، مؤكدًا أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم لـ60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.

 

إسرائيل تعرقل عمل الوكالة

وأشار المفوض العام إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.

 

وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.

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إسرائيل طالب فلسطيني الأونروا القدس الشرقية
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