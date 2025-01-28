النيابة تحيل عامل دليفري متهم بالتحرش بطالبة للمحاكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل دليفري متهم بالتحرش بطالبة في مدخل عقار بالقاهرة إلى المحاكمة.

تلقت أجهزة الأمن استغاثة من سيدة في القاهرة، تفيد قيام عامل توصيل طلبات بالتحرش لفظيًا بابنتها في مدخل عقار.

وأوضحت السيدة أن ابنتها نزلت من العقار، وفوجئت بالمتهم الذي تحرش بها لفظيًا، وعندما استغاثت الفتاة بحارس العقار، اعتدى المتهم عليه بالضرب ما أسفر عن إصابته بكدمة في الوجه، ثم لاذ بالفرار.



بإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الشاكية، التي أكدت في التحقيقات أنها لم تقم بتحرير محضر في حينه.



تم تكثيف الجهود للوصول إلى الجاني، وبالفعل تم تحديد هويته، وهو عامل دليفري من محافظة بني سويف، وتم ضبطه وهو بحوزته دراجة نارية. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم.

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