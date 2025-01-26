الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الغربية

مصرع شاب إثر حادث
مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل فى الغربية

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق السنطة ـ طنطا أمام مدخل قرية مسهلة بنطاق دائرة قسم السنطة في محافظة الغربية وتم نقله إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية بقائدها “بدر.ع.ال” مقيم بقرية المنشأة الكبرى.

مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل فى الغربية
مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل فى الغربية

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة المذكور وتم نقله للمستشفى العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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