نتائج العينة العشوائية قريبًا، مدير تعليم دمياط يؤكد نزاهة تصحيح امتحانات الإعدادية

تفقد ياســـر عمــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، بتفقد سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وذلك حرصًا على ضمان جودة ونزاهة عملية التصحيح.

وشدد وكيــل الـوزارة على أهمية الدقة والالتزام بالمعايير المحددة في عملية التصحيح، مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل تحت إشراف مباشر لضمان عدم وقوع أي أخطاء.

وكيل الوزارة: نتائج أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة العلوم ستعلن فور الانتهاء منها

وأشار وكيـل الـوزارة إلى أن أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة العلوم مازالت مستمرة، وأن النتائج تعلن فور الانتهاء منها، كما تفقد اعمال التصحيح لمادة التربية الفنية، مؤكدًا أن أعمال تصحيح باقي المواد ستبدأ يوم السبت المقبل وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات اليوم للشهادة الإعدادية

وكان ياســــر عمــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تابع سير امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي لطلاب الشهادة الاعدادية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيـل الـوزارة إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

يتفقد سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

وشدد "وكيـل الـوزارة" على عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها.

كما وجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن يؤدى الامتحانات نحو ٣٤ ألفًا و٩٨١ طالبًا وطالبة، بعدد ١٦٧ لجنة في عشرة إدارات تعليمية، خلال الفترة من السبت ١٨ يناير، ولمدة أسبوع حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥

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