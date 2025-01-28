خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بحافظة القاهرة فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى

اضغط هنا



ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادى وادخال الاسم والرقم القومى.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس



وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الادارات التعليمية تقوم بتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية المراجعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الادارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظ٥سهر الايام القليلة المقبلة.



وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتى انطلقت السبت قبل الماضى.



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة



وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة



مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.