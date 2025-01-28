الثلاثاء 28 يناير 2025
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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بحافظة القاهرة  فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى 

اضغط هنا


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادى وادخال الاسم والرقم القومى.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الترم الأول للصف الثاني الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الادارات التعليمية تقوم بتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية المراجعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية  من الادارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظ٥سهر الايام القليلة المقبلة.


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتى انطلقت السبت قبل الماضى.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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