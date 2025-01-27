"شريان حياة للفلسطينيين"، أبرز المعلومات عن "الأونروا" مع دخول قرار حظرها حيز التنفيذ (بروفايل)

يكتنف الغموض مستقبل الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع دخول قانون يحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ مع نهاية يناير الجاري.

واتهمت دولة الاحتلال، موظفين يعملون لدى الأونروا بأنهم على صلة بحركة حماس، وأقر الكنيست في أكتوبر الماضي حظرها المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير.

وتفاخر ساسة إسرائيل بالحظر كإنجاز سياسي، لكنه أثار تساؤلات حول سبل إنجاز العمل المهم الذي كانت تقوم به الوكالة.

معلومات عن وكالة الأونروا

والانوروا هي وكالة أممية تُعنى بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. تأسست في الثامن من ديسمبر 1949، لها مقرّان رئيسيان أحدهما في فيينا والآخر في عمّان، بالإضافة لممثليات بكل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة. تقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص.

تأسيس وكالة الأونروا

أسست الأمم المتحدة في نوفمبر 1948 منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين، وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الأممية الأخرى.

وفيما بعد تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في الثامن من ديسمبر 1949، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، وسميت اختصارا (الأونروا) لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

بدأت الأونروا عملياتها في الأول من مايو 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تأسست من قبل، وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

موقع وكالة الـ أونروا

تتخذ الوكالة مقرين رئيسيين بكل من العاصمة النمساوية (فيينا) والعاصمة الأردنية (عمّان) بالإضافة إلى ممثليات في كل من القاهرة ونيويورك وواشنطن وبروكسل.

أهداف ومهام وكالة الأونروا

تتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.

وتقتصر مسؤولية الأونروا على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها، في حين أن المفوضية السامية للاجئين مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم.

وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.

كما يتبع للوكالة 140 مركزا للرعاية الصحية الأولية، موزعة في غزة والضفة وسوريا والأردن ولبنان، وتستقبل أكثر من 7 ملايين حالة مرضية سنويا، وقد دعمت احتياجات الغذاء والتغذية الطارئة لدى أكثر من 1.143 مليون لاجئ في غزة خلال 2022.

هيكلة وكالة الأونروا

يرأس الوكالة مفوض عام، ويعمل إلى جانبه مندوب عام بالعاصمة عمان. ولدى المفوضية قطاعات تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والمخيمات، وتشرف على ذلك مراكز في عدد من المناطق من بينها غزة ولبنان وسوريا والضفة.

كما تتبع الأونروا ممثليات بكل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.

تمويل وكالة الأونروا

تموَل الأونروا من تبرعات طوعية تقدمها بلدان وهيئات عالمية، وأبرز المانحين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد، ودول أخرى مثل بلدان الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

وحسب تقرير صادر عن الوكالة في يوليو 2023، فقد وصل مجموع المبالغ المتعهد بها عام 2022 إلى 1.17 مليار دولار، منها دعم الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي يمثل نسبة 3.9% فقط، في حين وصل الدعم المقدم من الشركاء التقليديين 89.2%، ومن الشركاء الإقليميين 4.4%، أما الباقي فيتوزع بين الجهات المانحة المستجدة والشراكة مع القطاع الخاص.

وتنفق الأموال وفق برنامج محدد، حيث تخصص نسبة 54% لبرامج التعليم، و18% للصحة، و18% للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية، و10% لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وتشمل خدمات الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، ويصل عددهم نحو 5.9 ملايين شخص.

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