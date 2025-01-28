الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

النيابة تتسلم التقرير الطبي لسيدة لقيت مصرعها أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر التقرير الطبي لجثة سيدة، لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق في مدينة نصر.


وأظهر التقرير أن الجثة بها إصابات وسحجات متفرقة في الجسد، بالإضافة إلى نزيف داخلي في المخ، وهو ما أودى بحياتها، كما تم تشخيص إصابتها بكسور متعددة في الأطراف السفلية والأجزاء العلوية من الجسم


كان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مصادمة أسفر عن وفاة سيدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.


تبين من الفحص أن السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، كانت تعبر الطريق عندما اصطدمت بها سيارة ميكروباص، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار.


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من مكان الحادث خشية تعرضه للاعتداء من قبل الأهالي.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان

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