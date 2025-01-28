الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس المتهم بالنصب على سائق بمدينة نصر بأسلوب انتحال الصفة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس مسجل خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على سائق بأسلوب انتحال الصفة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، بعدما قام بالنصب على سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي من السائق مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء، مستخدمًا أسلوب "انتحال الصفة".


وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في منطقة مدينة نصر وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب كما تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بناءً على إرشاده.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح مدينة نصر أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

رئيس اتصالات البرلمان يكشف حقيقة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة لمدة 3 أشهر (فيديو)

منوعات

المزيد

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بأداء فريضة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية