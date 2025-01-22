الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب "انتحال الصفة".

نصب على المواطنين بمدينة نصر
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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