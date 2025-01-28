الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

ضبط 5 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية فى دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

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حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن  ضبط 5  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات بحوزة (5 متهمين"لهم معلومات جنائية")، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين مديرية أمن دمياط متجرى المواد المخدرة قطاع الأمن

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