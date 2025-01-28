الثلاثاء 28 يناير 2025
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البحث عن رجل أعمال!

لم أستوعب سر سؤالها المتكرر: هل تعرف رجل أعمال يسدد ضرائب بأرقام كبيرة؟! كان السؤال في ذاته مثيرا للفضول لمعرفة أسبابه، خاصة أنه من طالبة جامعية تشق طريقها في إحدى الجامعات العلمية الخاصة.. لكن كانت كل مرة تعصف المشاغل والشواغل بفوائض الوقت المتاح للسؤال.. ولا حتي في استيفاء الإجابة عن سؤالها الذي تحيط به محاذير كثيرة..

إذ نعم رجال أعمال.. إنما أعمالهم أسرار تخصهم.. منهم رجال أعمال كبار فعلا.. مؤكد يسددون ضرائب كبيرة لكن الإشارة إليهم في أمر لا نعرف أسبابه مسألة محفوفة بالحساسية والمخاطر معا..

 

حتي جاء اليوم، سألتني عبر أداة للتواصل وسألت من جديد: حضرتك توصلت لرجل أعمال يسدد ضرائب كبيرة؟! وسؤال بسؤال وقلت: ما القصة؟ لماذا السؤال ولماذا ضرائب كبيرة؟ ولماذا الإلحاح فيه؟! وهذه كانت المأساة الكبري.. 

 

وبعد تردد منها.. وتشجيع مني علي الكلام.. قالت: فقدت والداي..وعشت وحيدة بعد هجرة شقيقتي إلي خارج البلاد لتعمل مع زوجها.. شجعتني علي التفوق وعلي دخول كلية لها مستقبل نجد بعد التخرج منها عملا ينتظرنا لتخصص مطلوب.. ونجحت وتفوقت.. وأكملت شقيقتي جميلها ودفعت مصروفاتي الجامعية.. وكنت عند حسن ظنها ونجحت..

 

كنت ممتنة لها جدا وقررت رد جميلها فور التخرج بأي شكل حتي لو لم تكن في حاجة إلي ذلك.. لكن حدث ما لم أتوقعه.. تراجع اهتمام شقيقتي بي.. وبالطبع بسؤالها عني.. إلي حدود موجعة، وتباعدت مرات متابعتها لي.. لكن ما لم أتوقعه هو انقطاع دعمها عني.. ولا أعرف لماذا.. أعانها الله علي كل حال وجزاها عن دعمها السابق خيرا..

 

لكن النتيجة الآن إن لم تصل مصروفات الفصل الأول.. ولا الثاني.. وضاع عامي التعليمي الفائت.. وسيضيع الحالي وأتحرج أن يعرف أحد قصتي.. ولم أستطع التقدم بطلب إعفاء في جامعة خاصة لا شأن لها بظروفي..وعلمت أن الضرائب تخصم من رجال الأعمال عند قيامهم بأعمال خيرية..

 

ففكرت لو أحدهم سدد لي مصروفاتي.. وساعدني علي استكمال تعليمي وسيحصل من الجامعة علي ما يفيد ذلك وسيخصم من ضرائبه وبالتالي لن يخسر شيئا ولن يضاف عليه أي عبء!

 

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انتهت السائلة من حديثها المؤثر جدا.. والذي يصعب التعقيب عليه من آنسة في مقتبل حياتها تترك وحيدة هكذا.. ثم تفكر بهذا البعد الذي يعفيها من الحرج ويحفظ كبريائها وفي الوقت نفسه تبحث عن عدم تحمل من سيساعدها أعباء إضافية! 


مع الدعوات لها أن تجد مخرجا عاجلا ييسر لها اللحاق بزملائها.. نلعن الفقر مع لاعنيه.. خاصة أشهرهما في تاريخنا الإمام علي والصحابي الجليل أبي ذر الغفاري.. ولو كان الفقر رجلا فعلا لقتلناه..
 

ملحوظة: نحتفظ بالبيانات الكاملة لصاحبة المأساة وباسم جامعتها التي سيكون معها مباشرة أي إجراء.. ذلك لمن سيعنيه الأمر.

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اعمال خيرية الفقر ضرائب رجل اعمال سداد مصروفات جامعية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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