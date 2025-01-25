السفلة.. يحتفلون بعيد الشرطة ويمدحون عصر الاحتلال!

أي بجاحة يمتلكونها؟! أن تحتفي بالضحية وبالجاني معا؟! اليوم ذكرى صمود أسطوري بحسابات أي حاسب، هي عملية استشهادية بغير جدال.. فماذا سيفعل بضع عشرات مع عدة مئات؟ محاصرون بلا مدد أمام جيش بمدد لا حد له؟! أسلحة خفيفة أمام مدرعات ودبابات وطائرات إن لزم الأمر؟!

النتيجة محسومة ولا تفسير لها إلا إعلاء الكرامة الوطنية فوق كل اعتبار.. قرار محسوم اتخذه ضابط شاب اسمه مصطفى رفعت ووافقه ضابط شاب آخر هو اليوزباشي عبد المسيح.. ثم يوافقهما الجميع بلا تردد.. لن يعودوا إلى بيوتهم وهم في عداد الشهداء منذ اللحظة.. لكن الوطن أهم.. الكرامة أهم.. شرف المصريين أغلى من الحياة!



فمال هؤلاء بمن يمدحون عصر الاحتلال وينقون سيرته من الجرائم ومما فعلوه بشعبنا من قصف الإسكندرية وضحاياه إلى شهداء الثورة العرابية إلى دنشواي إلى شهداء ثورة 19 إلى زهور مصر ضحايا كوبري عباس إلى عشرات المواقع ومئات الجرائم في القناة والصعيد وغيرها وغيرها حتى حريق القاهرة وجريمة الإسماعيلية؟!

مال هؤلاء وقد انسحقت كرامتهم بمدح محتل بلادهم وسنوات وجوده، وهو ما لا يحدث في أي مكان في العالم إلى حد حساسيات شهيرة في ليبيا مع إيطاليا وفي الجزائر مع فرنسا وفي أفريقيا كلها مع المحتل الاوروبي كله!



السفلة من يجمعون بين الكبرياء والمذلة وبين الدماء الزكية وبين القاتل المجرم.. بين محبي الأوطان ومحرريها وبين مصاصي دماء الشعوب ناهبي ثرواتهم!



السافل من يظل طوال العام يطعن في قواته المسلحة بمفهوم المخالفة بمدح ما كان قبل بداية دورها في الشأن العام المصري منذ 1952 ثم يظهر في يناير يحتفل بمن قاوموا المحتل ولقنوه درسا في البطولة والفداء!



أمثال هؤلاء يحتاجون ليلقنهم شعبنا -كما لقنت الشرطة الاحتلال- دروسا في التاريخ وفي كشف وفضح تزييفه وفي الوطنية وفي البذل والعطاء وفي الأدب وفي اللياقة والذوق العام.. وسيلقنهم!

كل عام ووطننا بخير.. آمنا مطمئنا حرا أبيا!

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