جناح أميرة بهي الدين!

هذه السيدة الوحيدة التي ستكتشف عند محاولة الكتابة أو حتي الكتابة عنها أنك يمكنك أن تكتب مقالا طويلا عريضا عميقا مكونا من أسئلة فقط! ستسأل هل هي أديبة ضلت طريقها للمحاماة والقانون والمرافعات وال"رولات" والتأجيلات، واستخراج أوراق الدعاوي ولقاء الموكلين واحتفالات الفوز بالقضايا، والحصول علي الأحكام ومساعي الحصول علي الأتعاب كاملة؟

أم هي أديبة ضلت طريقها للإعلام فاستهلكها -كما استهلكتها السياسة- واستنفذ طاقاتها بين ميكرفون وشاشة.. مايكات وكاميرات وإضاءة.. ضيفة مرات.. مذيعة مرات؟! أم إنها صحفية اختطفها الأدب في لحظات إبداع طويلة بينما كانت الأحوال في بلادنا أحوج لقلم جسور من روايات وقصص لها عشاقها ومحبيها نعم لكنها لعبة الأولويات ؟!



وهكذا.. يمكن أن تنهي صفحات جريدة عن تلك السيدة التي تقف الآن بمعرض الكتاب صبية يافعة لديها من البنات الكثير.. ابنتان بالنسب.. وغيرهن بالانتساب من فريق عملها الرائعات.. بمكتبها وببرنامجها علي السواء.. وبسبعة وعشرين عنوانا أو يزيد هن أيضا بناتها.. روحا وأفكار.. تفترش أو يمكنها أن تفترش بهم جناحا -ما شاء الله- كاملا مستقلا وحدها وبحالها تستقبل جمهورها من أبواب المعرض السبعة!



أميرة بهي الدين -مع حفظ الألقاب- تلك السيدة التي امتهنت المحاماة -سلسلة أصيلة لعائلة حقانية- وأحبت الأدب ومارست الإعلام.. وللحق -والحق أقول- فقد أبدعت فيها كلها.. نجحت فيها كلها.. أخلصت لها كلها..

لكن ربما اندفعت التساؤلات أو اندفعنا في التساؤلات، لأن الناس عرفوها محامية لا يشق لها غبار وإعلامية جريئة خاضت وتخوض -في كل وقت وكل مكان- مع الوطن معاركه.. كتلة صلبة في حائط صد كبير من إعلاميين وكتاب مخلصين لكن يبقي اكتشافها الحقيقي والكبير الذي لم يتفجر بعد أو للدقة لم يتفجر بالشكل الذي تستحقه هو في الأدب..

سواء في سوناتا، وبرديات مدن الياسمين التي سبقتها أو في غيرها.. بنكا مركزيا للذكريات وخزائن محصنة من الصور والحوارات التي إلتقطها طفلة وصبية وظلت في الحفظ والصون.. وكلها اخرجتها برشاقة ملفتة وجاذبية تفصلت مساحتها في الكتابة العربية النسوية تحديدًا.



أميرة بهي الدين الأديبة.. ورغم النجاح.. ورغم الحضور الكبير.. تحتاج -حفظها الله- إلي إعادة اكتشاف يضعها في مكانة مستحقة بين الأديبات العربيات، وتستحق بعض أعمالها لتجد طريقها للدراما.. شاشة وميكروفون من جديد!

لا مجاملة.. لا مبالغة!

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