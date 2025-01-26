محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة بمساكن الجلاء في المنصورة (صور)

يتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الأولى، عدد من المناطق والشوارع والمراكز ومازالت جولته مستمرة في نطاق حي غرب المنصورة، وتفقد مساكن الجلاء في حضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، واستدعى على الفور معدات الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة لرفع تجمعات القمامة داخلها وخارجها وبدأت المعدات فعليا في العمل بالموقع على الفور.

الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وأكد على رئيس الحي ونوابه بالمتابعة اليومية لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول.

تفقد محافظ الدقهلية الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة

كما تفقد محافظ الدقهلية الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة، وأكد على استمرار جاهزية معدات وسيارات مواجهة الأزمات والطوارئ بجميع الحملات الميكانيكية للتصدي وسرعة التعامل مع أي طارئ، ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف خاصة في ظل التغير المناخي، فضلًا عن الأعمال اليومية في منظومة النظافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.