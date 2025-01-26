الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة بمساكن الجلاء في المنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

يتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ ساعات الصباح الأولى، عدد من المناطق والشوارع والمراكز ومازالت جولته مستمرة في نطاق حي غرب المنصورة، وتفقد مساكن الجلاء في حضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، واستدعى على الفور معدات الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة لرفع تجمعات القمامة داخلها وخارجها وبدأت المعدات فعليا في العمل بالموقع على الفور.

الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة 

وأكد على رئيس الحي ونوابه بالمتابعة اليومية لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع أي تجمعات وتراكمات أولا بأول.

تفقد محافظ الدقهلية الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة

كما تفقد محافظ الدقهلية الحملة الميكانيكية بحي غرب المنصورة، وأكد على استمرار جاهزية معدات وسيارات مواجهة الأزمات والطوارئ بجميع الحملات الميكانيكية للتصدي وسرعة التعامل مع أي طارئ، ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف خاصة في ظل التغير المناخي، فضلًا عن الأعمال اليومية في منظومة النظافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملة الميكانيكية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المظهر الحضاري اللواء طارق مرزوق رفع تجمعات القمامة محافظ الدقهلية معدات الحملة الميكانيكية

مواد متعلقة

مهندس متهم بسحل كلب حتى الموت بالشيخ زايد: تعدى على بناتي

رمضان قرني: الدعم السريع يتبنى سياسة "الأرض المحروقة" بعد الخسائر العسكرية

لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، السيسي يؤكد مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي قاسي على الطلاب وأولياء الأمور
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

الطبيبة الشرعية في قضية مقتل طفلة السلام: المتهم اغتصب الضحية أثناء احتضارها

بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

منوعات

المزيد

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية