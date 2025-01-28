الجيزة تصدر اللائحة المالية والإدارية للإعلانات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 19 (تابع)، الصادر في 23 يناير 2025، قرار محافظة الجيزة رقم 1840 لسنة 2024، بشأن اللائحة المالية والإدارية للإعلانات.

ونص قرار محافظة الجيزة في مادته الأولى على "أن يتم العمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية للإعلانات ودليل الإجراءات المرفقة بنطاق المحافظة".

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لـسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامـة ولائحته التنفيذية.





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