غلق مستعمرات الجذام يثير الجدل.. الصحة تكشف حقيقة طرد المرضي.. لا يوجد توصيات علمية بعزل المرضى.. تنسيق مع الاسكان لتوفير وحدات بديلة

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد طرح أراضي مستعمرات الجذام للاستثمار وطرد المرضي بها، وسرعان ما أصدرت وزارة الصحة بيانا تكشف فيه حقيقة طرد المرضي وغلق مستعمرات الجذام وطرحها للاستثمار.

غلق مستعمرة الجذام

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرات الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام.

مستعمرات الجذام لم تعد تستقبل مرضى الجزام

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتها في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات.

وأكد أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات.

أضاف أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معد لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال ستة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وتبحث وزارة الصحة حاليا أوضاع مستعمرات الجذام، ووضع استراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية للمصابين بالجذام، وتحديث السياسات المتعلقة بحقوقهم، وإنشاء مستشفيات جديدة لخدمة المرضى.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستضع خطة سريعة مع وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لمرضى الجذام، لاندماجهم مع المجتمع والمساهمة فيه.

أكدت وزارة الصحة أن أبرز المستعمرات في مصر كانت مستعمرة أبو زعبل التي تقع في محافظة القليوبية، ومستعمرة العامرية بمحافظة إسكندرية.

واشارت إلى أنه الآن لا يستقبل حالات لمرض الجذام في المستعمرات ولكن يتم توزيعهم على المستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدة أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع، مؤكدأ على عدم ضرورة عزلهم أو حجزهم، مشيرا الى انه من المستهدف القضاء علي هذا المرض بحلول 2030.

مستعمرة الجذام في الخانكة والعامرية

وبشأن مستعمرة الجذام في الخانكة والعامرية، أكدت وزارة الصحة أنه سيتم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وإعداد المخططات وموافاة الصندوق بها ليعمل وفقا لها وستتضمن المستشفات بتلك المناطق.

ومرض الجذام، من الأمراض التي كانت تسبب خوفا ورعبا قديما بسبب العدوى التي يسببها مرض الجذام إلا أنه أصبح مؤخرا مرضا غير معدي من إنسان لآخر وبمجرد تناول جرعة العلاج لا يستطيع الإنسان عدوى غيره، ويمكن الشفاء منه.

ويحدث الجذام بسبب عدوى بكتيرية مزمنة وتظهر بسبب "بكتيريا المتفطرة الجذامية" التي تؤثر بصورة مباشرة على الجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى تأثير الجذام على أعصاب الأطراف

ويتسبب الجذام في ظهور تقرحات على الجلد بجانب تلف الأعصاب ووهن العضلات في حالة إذا لم يتم علاجه قد يتسبب في حدوث تشوه شديد وإعاقة.

أعراض الجذام

ومن أعراض مرض الجذام وهن العضلات وتقرحات الجلد التي تتسبب في انخفاض الإحساس بالحرارة أو الآلام، ويتسبب الجزام في احمرار الجلد نتيجة التهاب الجلد.

كيف ينتقل الجذام من شخص لآخر؟

وينتقل الجذام عن طريق العطس والسعال بالإضافة إلى لمس الشخص السليم لإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى

ومرض الجذام لا يصنف على أنه شديد العدوى ولكن يجب الحذر من شخص مصاب بيه ولم يتلق علاج لكي لا تنتقل العدوى من شخص لآخر.

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