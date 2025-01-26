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محافظات

البالون الطائر في الأقصر يحتفل بعيد الطيران المصري الـ 95 (فيديو وصور)

البالون الطائر
البالون الطائر

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا لمظاهر احتفالات مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر بالعيد الـ95 للطيران المدني، لمظاهر الاحتفالات وسط حالة من الفرحة، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري.

عيد الطيران المدني المصري الـ95 


وحرصت سلطات الطيران المدني وشركات البالون الطائر على توزيع الهدايا التذكارية على آلاف السائحين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وتحت شعار «94 عامًا.. من الخبرة والريادة»، والذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، تخليدًا لإقلاع الطيار المصري محمد صدقي منفردًا بطائرته الخاصة من مطار برلين مرورًا بأوروبا حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة عام 1930.


يذكر أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عامًا مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

 

 

 

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