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محافظات

أورام الأقصر تنظم حملات توعية عن مرض السكري (صور)

أثناء الحملات
أثناء الحملات

دشنت مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، عددا من الحملات للتوعية بمرض السكري بقرى محافظة الأقصر، وكذلك تنظيم يوم علمي عن "الأورام وأهمية التعايش الصحى مع السُكرى".

مرض السكري 


أشار الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لأورام الأقصر إلى أهمية اليوم العالمي، لنشر الوعي، وتسليط الضوء على مرض السُكرى ومخاطره، وأسبابه، وأعراضه، وأساليب الكشف المُبكر؛ وذلك فى إطار حرص المستشفى على الاحتفال بها والتى تصب في مصلحة المرضي، باعتباره قضية، صحية، عامة، عالمية، حرجة، تستلزم إجراءات جماعية وفردية؛ لتحسين الوقاية من المرض وتشخيصه وإدارته.

وأضاف  أن سوء التغذية، وإهمال الصحة، وعدم ممارسة الرياضة من الأسباب الرئيسية، لانتشار هذا المرض، منوهًا عن أهمية التشخيص المبكر، وإجراء التحاليل الخاصة لمرض السُكر بشكل دورى، ومنظم، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية " بداية" من أجل بناء إنسان صحى واع مثقف.

يذكر أن  الحملات بالقرى وفعّاليات اليوم، تضمنت تقديم بعض الخدمات الصحية منها: (قياس الضغط- السكر- الوزن- نسبة الأكسجين بالدم- ضربات القلب) لعدد (600) حالة من الأهالى بقرى الأقصر.

 

 

 

 

 

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