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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسادة أعضاء المجلس.  

 

استهل الدكتور أيمن عاشور الجلسة بالترحيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمنًا التعاون والتنسيق بين الوزارتين للارتقاء بمنظومة الرياضة الجامعية وصولًا لتحقيق إنجازات تسير جنبًا إلى جنب مع ما تشهده الرياضات العامة من تطور ونجاح.  

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة العمل الجاد لربط الأداء في الاتحاد الرياضي للجامعات بأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ استنادًا إلى الخطط التنموية للأقاليم الجغرافية السبعة والتحالفات الإقليمية للجامعات المصرية، بما يسهم في تطوير الرياضة الجامعية، وينعكس على الارتقاء بالمنظومة الرياضية في مصر بشكل عام.

وأشار "عاشور" إلى حرص الوزارة على تمثيل جميع الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، وكذلك المعاهد العليا في الاتحاد الرياضي للجامعات، بما يمكن من وضع رؤية شاملة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية وفق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر(2030) ويرسخ التكامل والتواصل بين الجامعات المختلفة في ممارسة الأنشطة الرياضية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية البرامج البينية التي تربط علوم الرياضة بتخصصات أخرى مثل الصحة والاقتصاد، بما يقدم رؤية جديدة لكليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، ويضمن تقديم تعليم رياضي متكامل.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية؛ لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن وزير الرياضة عن استضافة مصر البطولة الإفريقية للجامعات ٢٠٢٦، وتم الاستقرار علي مقر الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بالجامعة البريطانية، وسيكون افتتاحه في ملتقى كبير يشهد حضور كافة الشخصيات الدولية والقارية، في ضوء الرؤية لانطلاق الرياضة الجامعية لتكون في المصاف الدولية بالتوازي مع تطوير الرياضة المصرية.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتور أيمن عاشور على التنسيق المستمر والدعم المتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية.

وقال صبحي: " نؤمن بأن الرياضة الجامعية هي رافد أساسي لاكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، وسنعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تحسين البنية التحتية الرياضية في الجامعات، وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الرياضية بما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق التميز".

وخلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الرياضي وافق المجلس على الطلبات المقدمة من جامعة رشيد، وجامعة الإسماعيلية الجديدة، وجامعة الملك سلمان للانضمام لعضوية الاتحاد الرياضي للجامعات.

كما وافق المجلس على دعم جامعة أسوان لتنظيم الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية " آفاق وطموحات علوم الرياضة في التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي" ( أسوان بلاد الذهب) خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2025.

وبناء على الدعوة الواردة من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية،  وافق المجلس على حضور الاجتماع الخاص بدورة الألعاب الصيفية العالمية، والمقرر إقامتها بألمانيا في أبريل 2025، على أن تكون المشاركة عبر الإنترنت.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحكيم الجوائز المقدمة لمبادرة " 100 يوم رياضة"، على أن تختص اللجنة بتحديد الفائزين بالجوائز المقدمة من الاتحاد للمشاركين في المبادرة وفقًا للمعايير والضوابط المعلنة سابقا.

وأحيط المجلس علمًا  باتخاذ الإجراءات بشأن مشاركة الاتحاد ببعثة رياضية في الألعاب الصيفية FISU، بمدينة براين- رور بألمانيا 2025 تلبية لدعوة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وكذلك الدعوة الواردة من الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بشأن المشاركة في الجمعية العمومية التي ستعقد في 24 فبراير 2025.

كما أحيط المجلس علمًا بتقديم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ملف طلب استضافة للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لتنظيم بطولة العالم الجامعية للخماسي الحديث 2026، وكذلك الموافقة على تقديم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ملف طلب استضافة للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية لتنظيم بطولة العالم الجامعية للسباحة بالزعانف 2026.

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