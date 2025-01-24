قرارات هامة للمجلس الأعلى للجامعات.. سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.. إنشاء 3 أفرع للجامعات بالخارج.. وفتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى بـ المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024 /2025.

الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

إجازة منتصف العام الدراسي الجاري

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي

وترأس وزير التعليم العالي وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاءت الزيارة عقب نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وناقش المجلس الخطة التنفيذية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي غزة، والتي تشمل مراحل محددة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ومتابعة جاهزية مستشفيات الجامعات في إقليم القناة للتعامل مع الحالات المعقدة، وتجهيز أطقم طبية من أعضاء هيئة التدريس للتدخل الطبي الفوري وتقديم الدعم للمستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش، وتم التأكيد على إعداد خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، حيث تركز هذه الخطة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم، وتم استعراض خطة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي غزة.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على استكمال إجراءات تخصيص مساحة 49310 متر مربع لإنشاء المجمع المتكامل للجامعات بمنطقة الجامعات المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مقر المجلس الأعلى للجامعات.

قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات

واعتمد المجلس قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي: جامعة بني سويف وجامعة كفر الشيخ وجامعة مطروح وجامعة العريش وجامعة الغردقة.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة بنها.

وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، ومنها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وإطلاق القوافل الطبية وجمع التبرعات وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة، وإطلاق حملات للتبرع بالدم، ودعم مرافقي الحالات المُصابة، وإطلاق مبادرات لدعم الطلاب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتوفير أطباء على المنفذ الحدودي للمساهمة في علاج المصابين.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمته السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول أهداف ورؤى وإستراتيجيات التحالف لتحقيق تكامل وتكوين قاعدة بيانات للمتطوعين ومساعدتهم وتشجيعهم على التطوع وإنشاء مظلة فعالة لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، كما تم استعراض جهود التحالف خلال السنوات الثلاث الماضية، والأهداف الإستراتيجية للتحالف والتي تشمل تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلي التنموي وتوحيد قواعد البيانات.

أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصر للعمل التطوعي

كما استعرض حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مشروع منصة "إنسان" التفاعلية للتطوع، والتي تُعد أول وأكبر منصة إلكترونية تفاعلية متكاملة في مصر للعمل التطوعي، لتوفير بيئة تفاعلية فعالة لربط المتطوعين بمختلف الفرص والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية، ودور الشباب الجامعي في دعم العمل التطوعي، وأهمية استمرار استغلال طاقاتهم في دعم العمل التطوعي ومساندة جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي

وشهد الاجتماع الاستماع إلى رؤى رؤساء الجامعات لتفعيل دور طلاب الجامعات في دعم العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على التنسيق من خلال أمانة المجلس الأعلى للجامعات والأمانة الفنية للتحالف خلال الفترة القادمة، لوضع الآليات التنفيذية لبرامج التعاون الشاملة بين الجامعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة القادمة.

وقدم الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك، عرضًا حول رؤية الجامعة للتعاون العابر للحدود، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 280 برنامجًا للبكالوريوس والدراسات العليا والمهنية، وتضم أكثر من 38 ألف طالب جامعي ودراسات عليا، و2575 عضوًا لهيئة التدريس، وتبلغ نفقات الأبحاث نحو 419 مليون دولار، وهي من أعلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإنفاق على الأبحاث، وتهتم بنظام التعليم العابر للحدود، وتعظيم تعزيز التعلم والاكتشاف بين التخصصات المختلفة، والتعليم والتدريب للدراسات العليا القائم على البحث العلمي، واهتمام الجامعة بتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما استمع المجلس إلى عرض حول المنصة الإلكترونية لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، وتهدف المنصة إلى عرض كافة أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية في صورة بيانات إحصائية، وملفات كاملة، وتشمل الأنشطة التي قامت الجامعات بتنفيذها سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جامعات أخرى من خلال التحالفات الإقليمية أو مع شركاء الصناعة، وغيرها من الجهات في الإقليم، وتهدف هذه الأنشطة إلى النهوض بالمجتمع المحيط بالجامعة في مختلف المجالات، مثل إطلاق القوافل التنموية الشاملة، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومحاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومعاونة ذوي الهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المشكلات المجتمعية والبحث عن الحلول الممكنة والعمل على تنفيذها وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، وتعرض هذه الأنشطة والفعاليات لتكون تحت نظر القيادات الجامعية والجهات المعنية ومتخذي القرار.

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