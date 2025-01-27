الإثنين 27 يناير 2025
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بالأسماء، وزارة الخارجية تعين 65 ملحقا دبلوماسيا وقنصليا

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 20 تابع (ب)، الصادر في 26 يناير 2025، قرار وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج رقم 3333 لسنة 2024، بشأن تعيين 65 في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي.


ونص قرار وزارة الخارجية على تعيين 65 في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي تحت الاختبار لمدة عامين.


وجاء القرار بعد الاطلاع علي قرار وزير الخارجية رقم 821 لسنة 2023، بشأن عقد مسابقة لاختيار أفضل المرشحين لوظـائف ملحقـين بالـسلك الدبلوماسـي والقنصلي الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللا زمة للتعيـين فـى هـذه الوظيفـة والمتضمن شروط واختبارات المسابقة ونسب النجاح في تلك الاختبارات؛ وعلى الإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالمسابقة المشار إليها؛ وعلى النتيجة النهائية للاختبارات التحريرية والـشفهية والحاسـب الآلي، التي أُجريت للمتقدمين في المسابقة المشار إليها؛ وعلى موازنة وزارة الخارجية للعام المالى 2024/2025.

 


 

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