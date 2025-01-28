عصام النجار: تنفيذ أول عملية فحص لصادرات بمعايير متطلبات التعاقد

نفذت “وحدة فحص المنتجات قبل الشحن التابعة" لـ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أول عملية فحص لـ الصادرات المصرية طبقًا للمتطلبات التعاقدية لشحنة رخام الى دولة البرازيل برئاسة المهندس خالد امين وبعضوية كلا من:حاتم محمد بسيوني (رئيس اللجنة) - خالد رجب (عضو اللجنة) - شعبان عبدالجليل (عضو اللجنة) - إسلام سامي (عضو اللجنة)- لمياء خالد (عضو اللجنة)- نجوان زيد (عضو اللجنة)- محمد يوسف (عضو اللجنة).

خطة الدولة المصرية لتنمية الصادرات

وطبقا لتصريحات المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ان الهيئة تساهم تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale



واشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

وفيما يتعلق بإصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وأشار الى أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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