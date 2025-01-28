الثلاثاء 28 يناير 2025
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مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك لـ أحمد المسلماني

رسالة علاء مبارك
رسالة علاء مبارك لـ أحمد المسلماني، فيتو

تغيير اسم النيل سينما، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة ساخرة بشأن قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، بتحويل النيل سينما إلى موليوود، على وزن مدينة صناعة السينما الأمريكية "هوليوود".

رسالة ساخرة من علاء مبارك لأحمد المسلماني

وأرفق علاء مبارك مع رسالته مقطع فيديو ضاحك للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مع الرئيس الروسي السابق يلتسن، ليعلق علاء مبارك على قرار أحمد المسلماني قائلًا: " خير اللهم اجعله خير، ده كان حلمنا". 


وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها لـ أحمد المسلماني بشأن تغيير النيل سينما إلى موليوود: "هو في إيه! موليوود سينما بدل النيل سينما!! خير اللهم أجعله خير؛ ده كان حلمنا كلنا ألف مبروك على الموليوود الجديد"

تغيير اسم قنوات النيل إلى ميلوود

الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، أعلن عن إطلاق اسم جديد لقناة "النيل سينما"، والاسم الجديد هو "موليوود سينما"، ودمج قناة النيل كوميدي مع قناة النيل دراما في قناة واحدة باسم "موليوود دراما"، ودمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف، مع الحفاظ على جميع الحقوق المالية والإدارية للعاملين في جميع قنوات النيل.

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

وأكد أحمد المسلماني في بيانه أن "لمصر بثًا تليفزيونيًا منذ 65 عامًا، ولديها صناعة سينما منذ أكثر من 90 عامًا، وتعود البدايات الأولى للإذاعة المصرية إلى نحو 100 عام، وبحسب مؤرخي الفن، حيث نشأ المسرح الحديث في مصر قبل نحو 180 عامًا، ما يجعل من الإبداع الفني المصري مدرسة إقليمية كبرى، لها معالمها الخاصة وتقديرها العالمي"

تغيير اسم صناعة السينما في مصر من هوليوود الشرق لميلوود

وأضاف المسلماني أن "ذلك الأمر يستوجب تعديل اسم الشهرة لصناعة الإبداع في مصر من (هوليوود الشرق) إلى (موليوود)، وبالتوازي مع دمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف، تشرع الهيئة في إنتاج برامج أطفال رفيعة المستوى، وذات جودة عالية، لبثها على جميع قنوات التليفزيون المصري، وذلك بهدف تعزيز التربية الأخلاقية والقيم المصرية في مواجهة المنصات العالمية التي تبث أعمالًا قد لا تتوافق مع قيم الأسرة والعائلة."

تحويل قنوات النيل إلى ميلوود، فيتو
تحويل قنوات النيل إلى ميلوود، فيتو

وأوضح المسلماني أن "مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الاستشاري للهيئة المزمع إعلانه قريبًا، يدرسا إمكانية إنشاء قناة للأطفال بمواصفات عالية، تكون قادرة على المنافسة المهنية والحماية الأخلاقية."

وأشار المسلماني إلى أن "أمريكا اتخذت اسم هوليوود، والهند اسم بوليوود، ونيجيريا اسم نوليوود، واليوم نطلق على قنواتنا التليفزيونية المعبرة عن صناعتنا الإبداعية اسمها الجديد (موليوود) بعد عقود من شهرتها باسم (هوليوود الشرق).

وقال أحمد المسلماني: "ستكون موليوود سينما، وموليوود دراما، في ثوبهما الجديد، جزءًا من خطة (ماسبيرو 2030)، لأننا ندرك تمامًا أن تغيير الأسم لا يكفي لنجاح المسمى، وأن الشكل لا يمكنه أن يكون بديلًا عن المضمون، ولذلك سنعمل جميعًا في الهيئة الوطنية للإعلام على نجاح (موليوود) الاسم والمسمى، العنوان والمحتوى، وأن نعزز قوتنا الناعمة التي تمتلك من التاريخ ما يشكل مدًّا عظيمًا للمستقبل."

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